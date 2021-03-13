Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Михаил Мишин освобожден от должности заместителя руководителя ФАДН России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Михаил Мишин освобожден от должности заместителя руководителя ФАДН России

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам национальностей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Мишина освободили от должности из-за перехода на другую работу.

— Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил нового зампредседателя Следственного комитета страны. Им стал генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Читайте также: Экс-глава ПФР Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД

правительствоновые должностиМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте