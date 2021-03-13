Михаил Мишин освобожден от должности заместителя руководителя ФАДН России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам национальностей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Мишина освободили от должности из-за перехода на другую работу.

— Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил нового зампредседателя Следственного комитета страны. Им стал генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

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