МЭР предложило почти вдвое сократить число моногородов в России

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Формирование новых подходов к развитию моногородов требует актуализации критериев внесения территорий в соответствующий список и, соответственно, пересмотра перечня. Об этом говорится в письме министра экономического развития РФ Максима Орешкина главе думского комитета по экономической политике Сергею Жигареву.

В настоящее время статусом моногорода в России обладают 321 территория. Однако, как указывают в МЭР, критериям монопрофильности соответствуют лишь 190 из них. Еще 131 город фактически перестал быть монопрофильным, в 33 из них градообразующие предприятия ликвидированы.

Поскольку 27 из указанных 190 моногородов находятся на расстоянии до 50 километров от региональных центров, это позволит снизить социально-экономические последствия монопрофильности за счет агломерационных эффектов. Таким образом, наибольшего внимания требуют 163 моногорода, считают в Минэкономразвития.

Соответственно, количество моногородов может быть сокращено почти вдвое, подтвердил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете по экономической политике Павел Склянчук.

В МЭР пояснили, что речь идет об актуализации перечня моногородов и концентрации ресурсов на поселениях с менее устойчивым положением. Для муниципалитетов, прекративших быть монопрофильными, обязательства Фонда развития моногородов будут исполнены в полном объеме, инструменты развития городских территорий по-прежнему будут доступны, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что статус резидента технополиса «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия.

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