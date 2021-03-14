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Россияне рассказали, что важнее всего при планировании турпоездок
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россияне рассказали, что важнее всего при планировании турпоездок

Татьяна Плотникова

Туризм

Свыше половины жителей России, принявших участие в исследовании сервиса Booking.com, рассказали, что при организации туристических поездок для них важнее всего жилье.

О более строгих критериях к выбору жилья в условиях пандемии коронавируса заявили 58 процентов респондентов. При этом 44 процента опрошенных хотели бы иметь возможность бесплатно отменять бронь, а 28 процентов — корректировать даты проживания.

Среди участников исследования 82 процента заявили, что ожидают от платформ онлайн-бронирования большей прозрачности в отношении правил отмены, процедур возврата и страхования поездок.

С начала пандемии коронавируса слова «чистота» и «гигиена» при организации турпоездок и в отзывах о гостиницах стали встречаться на 60 процентов чаще, отмечают авторы исследования.

Слово «релаксация» стало появляться чаще на 33 процента, а 41 процент респондентов заявили, что мечтают о расслабляющем отдыхе, сообщает РИА Новости.

Ранее были названы шесть стран, открытых для вакцинированных от COVID-19 туристов.

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