Проект по изучению нейтрино стартовал на озере Байкал

Фото: irkobl.ru / Правительство Иркутской области

Церемония начала работы телескопа Baikal-GVD, который исследует потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников, прошла в субботу, 13 марта, на озере Байкал в Иркутской области.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который лично принял участие в церемонии, отметил, что начало исследований нейтрино на Байкале является одним из центральных событий Года науки и технологий в России.

В ходе церемонии был подписан меморандум между Миннауки и международной межправительственной организацией «Объединенный институт ядерных исследований», в которую входят 18 стран. Документ подтверждает совместные намерения по поддержке существующих и созданию новых крупных физических экспериментальных установок, а также укрепление международного научно-технического сотрудничества

Нейтринный телескоп на Байкале строили с 2015 года силами международной коллаборации Baikal-GVD. Подписанный меморандум определяет архитектуру развития Байкальского нейтринного телескопа на несколько лет вперед, а также принципы и задачи взаимодействия участников проекта, сообщается на официальном сайте правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось, что цифровые телескопы появились в детских технопарках Москвы.

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