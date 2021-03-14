Россиян предупредили о новом канале распространения фальшивых денег

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Изготовители поддельных денежных знаков стали чаще использовать для распространения фальшивок интернет-ресурсы. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказали в Министерстве внутренних дел.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов.

В 2020 году в России количество преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на шесть процентов, до 18700. Выявлено 805 человек, причастных к подделке купюр. В суды направлено свыше тысячи подобных уголовных дел, сообщает ТАСС.

Ранее в Центробанке рассказали, как следует поступить с фальшивой купюрой.

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