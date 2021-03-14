Сергей Собянин оценил эффективность Московской электронной школы во время пандемии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) помог справиться с трудными задачами, которые встали перед сферой образования во время пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— Видно по всем показателям, что мы справились с теми вызовами, которые были, во многом благодаря Московской электронной школе, видеоурокам, дистанционным занятиям и так далее. Но, конечно, пандемия сподвигла нас быстрее развивать электронные сервисы, — рассказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

На данный момент подготовка школьников проводится в обычном режиме. Глава города отметил, что ключевой фигурой в образовании для учащихся остается педагог, несмотря на развитие технологий.

Библиотека МЭШ — это сервис проекта «Московская электронная школа», разработанный столичным департаментом образования и науки совместно с департаментом информационных технологий. В ней содержится много образовательных материалов: более 50 тысяч сценариев уроков и девяти тысяч видеоуроков, свыше 1700 электронных учебных пособий, 348 учебников, более 135 тысяч образовательных интерактивных приложений, восемь уникальных виртуальных лабораторий, 245 произведений художественной литературы, а также огромное количество тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, и многое другое.

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