За минувшие сутки в России выявили 10 083 новых случая COVID-19

Городская клиническая больница №15 имени Филатова. Больница перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом COVID-2019. Фото представлено пресс-службой департамента здравоохранения Москвы. / Фото: АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России выявили 10 083 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщается в Telegram-канал оперативного штаба по контролю за инфекцией.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Клинических проявлений болезни не имели 12,6 процента человек. За сутки скончалось 395 человек, полностью выздоровели 9232 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 1905 человек, Санкт-Петербурге — 937 человек, а также в Московской области, где зафиксировано 605 случаев.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 390 608 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 92 090 летальных исходов, выздоровели 3 995 129 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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