Гинцбург призвал переболевших COVID-19 вакцинироваться, если мало антител

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

После перенесенного коронавируса необходимо делать прививку, если у человека мало антител. Об этом сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, россияне, которые переболели COVID-19, должны делать тесты на наличие антител. От их количества зависит, нужно или нет делать прививку от коронавируса.

— Тем, которые переболели, лучше проверить наличие протективных антител, уровень антител. И если он ниже определенного уровня, обязательно прививаться, — заявил Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал, что людям, у которых в анамнезе есть аллергии, не рекомендуется делать вакцину от коронавируса.

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