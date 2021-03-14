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В Москве за сутки выявили 1905 новых случаев коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве за сутки выявили 1905 новых случаев коронавируса

Елизавета Борисова

Общество

За минувшие сутки в Москве выявили 1905 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество случаев COVID-19 в столице с начала пандемии увеличилось до 1 000 394, скончались за сутки 55 человек.

За прошедшие сутки в России выявили 10 083 новых случая коронавирусной инфекции. Новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Клинических проявлений болезни не имели 12,6 процента человек.

В России за весь период пандемии выявлено 4 390 608 случаев COVID-19 в 85 регионах. За это время выздоровели 3 995 309 пациентов. Число летальных исходов — 92 090.

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