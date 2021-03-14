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Специалисты NASA и университета Тохо вычислили точную дату апокалипсиса
Кадр из фильма «Хроники Риддика»

Специалисты NASA и университета Тохо вычислили точную дату апокалипсиса

Никита Абрамов

Наука

Ученые NASA совместно с японскими учеными из Университета Тохо вычислили точную дату апокалипсиса. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Исследования велись с помощью специальной программы, которую запускали 400 тысяч раз, чтобы убедиться в точности расчетов. Согласно данным, полученным с помощью этого инструмента, все живое на планете погибнет через миллиард лет. Причиной гибели станет нарушение озонового слоя и испарение кислорода с планеты.

Ученые не исключают, что в случае непредвиденных природных катаклизмов подобный сценарий может произойти раньше.

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Апокалипсиспланета Земляпричина вымирания
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