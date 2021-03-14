Зампреда правительства Ставрополья Золотарева заключили под стражу

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Промышленный районный суд Ставрополя на два месяца арестовал заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева, который подозревается в получении взяток на сумму 63 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что Золотарев будет находиться под стражей до 12 мая, сообщает ТАСС.

По версии следствия, в декабре 2017 года Золотарев, вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким. Подозреваемый получил взятку в 2,5 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

Также, как полагают следователи, в 2018 году Золотарев с Когарлыцким получили от представителя той же компании более 15,5 миллиона рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.

Кроме того, в 2019 году Золотарев вместе с Когарлыцким, по данным следствия, получили взятку от представителя той же самой организации в размере более 45 миллионов рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого клинического онкологического диспансера в Ставрополе.

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