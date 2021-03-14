Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Зампреда правительства Ставрополья Золотарева заключили под стражу
Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Зампреда правительства Ставрополья Золотарева заключили под стражу

Кирилл Николаев

Происшествия

Промышленный районный суд Ставрополя на два месяца арестовал заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева, который подозревается в получении взяток на сумму 63 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что Золотарев будет находиться под стражей до 12 мая, сообщает ТАСС.

По версии следствия, в декабре 2017 года Золотарев, вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким. Подозреваемый получил взятку в 2,5 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

Также, как полагают следователи, в 2018 году Золотарев с Когарлыцким получили от представителя той же компании более 15,5 миллиона рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.

Кроме того, в 2019 году Золотарев вместе с Когарлыцким, по данным следствия, получили взятку от представителя той же самой организации в размере более 45 миллионов рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого клинического онкологического диспансера в Ставрополе.

Читайте также: Казахстанские спасатели начали расшифровку бортовых самописцев разбившегося Ан-26

взяткаСтавропольсуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте