Казахстанские спасатели начали расшифровку бортовых самописцев разбившегося Ан-26

Фото: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан

Казахстанские спасатели нашли бортовой самописец самолета Ан-26, который накануне потерпел крушение. Комитет национальной безопасности Казахстана уже начал его расшифровку. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает ТАСС.

Для расследования крушения воздушного судна была создана специальная комиссия из числа представителей КНБ, министерств обороны и внутренних дел. В настоящее время она работает на месте происшествия.

— Бортовой самописец извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время, — сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

С родственниками экипажа общаются и оказывают необходимую помощь психологи. Для предоставления медицинской помощи задействованы специалисты госпиталя КНБ в Алма-Ате. В том числе оказывается помощь в организации ритуальных мероприятий.

Напомним, что 13 марта в районе аэропорта Алма-Аты в Казахстане упал самолет Ан-26. При посадке на полосу аэродрома он потерпел крушение и загорелся. При крушении погибли четыре человека. По сообщениям СМИ, еще два человека выжили и были госпитализированы в больницу.

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