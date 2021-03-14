Названы три основные версии крушения самолета АН-26 в Казахстане

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Правоохранительные органы Казахстана на данный момент рассматривают три основные версии крушения самолета АН-26 около аэропорта Алма-Аты. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил телеканал «Алматы».

— Причину трагедии выясняют специалисты Комитета национальной безопасности. Сейчас расследуются три основные версии произошедшего: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор, — говорится в сообщении телеканала.

Пилот-инструктор Андрей Будников объяснил, что три данные версии часто рассматриваются при подобных авиакатастрофах, сообщает телеканал «Хабар 24».

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, в районе аэропорта Алма-Аты в Казахстане. Воздушное судно АН-26 авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана упало во время захода на посадку, оно следовало по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата. Известно, что два человека выжили, а четверо — погибли.

Выжившие прооперированы и находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

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