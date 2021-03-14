Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы три основные версии крушения самолета АН-26 в Казахстане
Фото: Скриншот видео

Названы три основные версии крушения самолета АН-26 в Казахстане

Никита Абрамов

Происшествия

Правоохранительные органы Казахстана на данный момент рассматривают три основные версии крушения самолета АН-26 около аэропорта Алма-Аты. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил телеканал «Алматы».

— Причину трагедии выясняют специалисты Комитета национальной безопасности. Сейчас расследуются три основные версии произошедшего: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор, — говорится в сообщении телеканала.

Пилот-инструктор Андрей Будников объяснил, что три данные версии часто рассматриваются при подобных авиакатастрофах, сообщает телеканал «Хабар 24».

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, в районе аэропорта Алма-Аты в Казахстане. Воздушное судно АН-26 авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана упало во время захода на посадку, оно следовало по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата. Известно, что два человека выжили, а четверо — погибли.

Выжившие прооперированы и находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Читайте также: Американец избил стюардессу на борту самолета после просьбы надеть маску

авиакатастрофаКазахстанкрушение самолета
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте