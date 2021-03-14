Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Алма-Ате

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Двое военнослужащих, выживших при крушении самолета Ан-26 недалеко от аэропорта Алма-Аты, находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила пресс-служба управления здравоохранения Алма-Аты.

— Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжелое, в реанимации, — цитирует представителя управления РИА Новости.

По информации горздрава, для спасения жизней военнослужащих делается все возможное.

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, в районе аэропорта Алма-Аты в Казахстане. Воздушное судно АН-26 авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана упало во время захода на посадку, оно следовало по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата. Известно, что два человека выжили, а четверо погибли.

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