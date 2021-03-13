Американец избил стюардессу на борту самолета после просьбы надеть маску

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Американец устроил дебош на борту самолета. Мужчина избил стюардессу из-за отказа надеть маску и помочился в салоне, сообщили в американских СМИ.

Рейс следовал по маршруту Сиэтл — Денвер. Мужчина отказывался надевать маску в салоне самолета, после чего ударил бортпроводницу, которая сделала ему замечание.

По данным СМИ, после избиения мужчина начал мочиться в салоне самолета.

Пассажира задержали после полета. Он утверждал, что не помнит, совершал ли на борту воздушного судна противоправные действия. Мужчине предъявили обвинение во вмешательстве в работу экипажа.

По американским законам задержанному может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф на сумму 250 тысяч долларов, сообщает РЕН.ТВ.

Читайте также: Грузовой самолет упал в аэропорту Алма-Аты