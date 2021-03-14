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Санитарный сертификат могут разработать в Евросоюзе до начала июля
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Санитарный сертификат могут разработать в Евросоюзе до начала июля

Кирилл Николаев

В мире

Единый в Евросоюзе (ЕС) санитарный сертификат может быть разработан к началу июня. Об этом в воскресенье, 14 марта, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Europe 1.

По его словам, в сертификате будет представлена информация о том, делал ли человек прививку от коронавируса, выздоровел ли он после заражения, сдал ли положительный тест на коронавирус. Документ может быть электронным и бумажным. Сертификат будет доступен на всех языках Евросоюза.

Бретон отметил, что подобный документ упростит передвижение внутри ЕС и благоприятно повлияет на туристическую отрасль.

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