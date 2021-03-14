Новая волна коронавируса ожидается осенью в Великобритании

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Очередной всплеск распространения коронавирусной инфекции в Великобритании можно ожидать осенью 2021 года. Об этом в воскресенье, 14 марта, заявил глава британского Национального управления по статистике (ONS) Иэн Даймонд в эфире BBC.

По его словам, для прогнозирования последствий очередной волны коронавируса нужно понять, насколько эффективно вакцины защитят населения.

В настоящее время Великобритания проводит масштабную кампанию по вакцинации населения от коронавируса. По темпам вакцинация проходит быстрее, чем в странах Евросоюза.

Напомним, Министерство здравоохранения Великобритании заявило о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах.

Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.

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