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Поликлиники столицы капитально меняются к лучшему
Заведующая филиалом № 3 городской поликлиники № 134 Екатерина Зинина демонстрирует новый флюорограф / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Поликлиники столицы капитально меняются к лучшему

Алексей Хорошилов

Здоровье

Пациенты и персонал капитально отремонтированных поликлиник довольны новыми условиями. Об этом рассказали главные врачи медицинских учреждений.

Новый московский стандарт поликлиник предполагает кардинально новый подход к организации пространства медучреждений, оснащение их новым оборудованием, удобную навигацию и множество других элементов, повышающих доступность и качество медпомощи.

— 137 зданий поликлиник капитально отремонтируют к 2024 году, — сообщил директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного Департамента здравоохранения Алексей Безымянный. — Изменятся интерьер, оснащение, маршрутизация.

Многие виды медицинской помощи, которые ранее оказывались только в стационарах, станут доступны и в амбулаторном порядке.

Часть поликлиник уже отремонтировали. Главврачи отмечают, что работы провели быстрее, чем они ожидали.

— Наша поликлиника вышла после капремонта 1 февраля 2021 года, все работы произвели всего за 11 с половиной месяцев, — рассказывает главный врач городской поликлиники № 134 Ирина Козлова. — В поликлинике обустроили новые холлы, зоны комфортного ожидания для пациентов. Самые необходимые кабинеты располагаются на первом этаже. Сотрудники получили отличные комнаты отдыха.

Здание детской городской поликлиники № 7 в районе Вешняки также стало одним из первых, где завершился капремонт. Главврач поликлиники Елена Кац отмечает, что учреждение получило новое оборудование, в том числе эхосинускоп, позволяющий проводить УЗИ носовых пазух. А операционные оснастили электрокоагуляторами и лазерной аппаратурой. Главный врач подчеркнула, что это позволит проводить малые операционные вмешательства непосредственно в поликлинике.

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