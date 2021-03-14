СМИ: Двое рабочих сорвались с крыши на севере Москвы

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Россия, Москва, 1-й Хорошёвский проезд Карта всех событий

Двое рабочих упали с крыши на 1-ом Хорошевском проезде в столице, когда чистили лед. Инцидент случился в воскресенье, 14 марта.

Рабочие забрались на крышу после того, как на один из автомобилей рухнул лед. Мужчины поскользнулись и упали с трехметровой высоты.

С различными травмами пострадавших доставили в одну из московских больниц, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что рабочий скончался после падения в шахту лифта на западе Москвы. 40-летний мужчина занимался строительными работами в новом многоквартирном доме на улице Заречной.

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