Специалист Роскачества назвала ошибки при зарядке смартфона

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Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала об ошибках, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора смартфона.

Она посоветовала не оставлять телефон на зарядке на ночь, а заряжать гаджет перед сном заранее и затем включать экономный режим. Также, по словам специалиста, лучше не заряжать устройство в помещениях со слишком высокой или очень низкой температурой.

Кроме того, Насибулина предостерегла от использования «универсальных зарядок» из КНР и посоветовала использовать оригинальные адаптеры. Еще пользователям не рекомендуют дожидаться полной разрядки гаджета.

— Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15 процентов. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов, — рассказала аналитик в интервью «Российской газете».

Она добавила, что в случае быстрой разрядки смартфона следует проверить статистику потребляемой энергии в настройках. Если проблема стала более ощутимой, то необходимо отнести устройство в ремонт.

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