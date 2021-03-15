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Специалист Роскачества назвала ошибки при зарядке смартфона
Фото: pixabay.com

Специалист Роскачества назвала ошибки при зарядке смартфона

Юлия Курганова

Технологии

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала об ошибках, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора смартфона.

Она посоветовала не оставлять телефон на зарядке на ночь, а заряжать гаджет перед сном заранее и затем включать экономный режим. Также, по словам специалиста, лучше не заряжать устройство в помещениях со слишком высокой или очень низкой температурой.

Кроме того, Насибулина предостерегла от использования «универсальных зарядок» из КНР и посоветовала использовать оригинальные адаптеры. Еще пользователям не рекомендуют дожидаться полной разрядки гаджета.

— Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15 процентов. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов, — рассказала аналитик в интервью «Российской газете».

Она добавила, что в случае быстрой разрядки смартфона следует проверить статистику потребляемой энергии в настройках. Если проблема стала более ощутимой, то необходимо отнести устройство в ремонт.

Читайте также: Эксперт Роскачества перечислил случаи, когда опасно заряжать смартфон

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