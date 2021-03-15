«Бомбическая!»: Нюша предстала перед поклонниками в новом образе

Нюша восхитила фанатов / Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша появилась на дне рождения блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в новом имидже. Она опять покрасила волосы и после ярко-рыжего, а потом светло-русого тона остановилась на темно-каштановом оттенке. Фото с мероприятия артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

В подписи к снимкам Нюша поинтересовалась у поклонников, понравился ли им ее новый образ.

Многие фанаты сочли, что в таком цвете артистке даже лучше.

«Темные волосы тебе идут, Ню»; «С темным лучше цветом»; «Брюнеткой хорошо»; «Бомбическая!» — написали фолловеры.

Также некоторые подписчики отметили, что Нюша в новом образе очень похожа на известную голливудскую актрису.

«Похожа на Анджелину Джоли! Красотка»; «Джоли дубль два», — прокомментировали фото пользователи.

Ранее супруг Нюши показал откровенное фото певицы в постели. Она выглядит очень эффектно и романтично.

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