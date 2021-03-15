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Врач объяснил, когда можно сдавать плазму после выздоровления от COVID-19
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Врач объяснил, когда можно сдавать плазму после выздоровления от COVID-19

Иван Юминов

Общество

Плазму после перенесенного коронавируса стоит сдавать как минимум спустя месяц после выздоровления. Об этом заявил заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии НИИ имени Склифосовского, кандидат медицинских наук Александр Костин.

— Мы поняли после большого количества наблюдений за иммунным ответом доноров, что торопиться с донацией не стоит. Иммунитет должен созреть, пять–шесть недель с момента первых проявлений либо один месяц после исчезновения симптомов — вполне адекватные временные промежутки, — рассказал специалист.

Основным индикатором является титр антител. По словам Костина, необходимо дважды сделать тест на коронавирус, прежде чем сдавать плазму.

Процедуру могут пройти люди от 18 до 55 лет, которые уже вылечились от коронавирусной инфекции. За нее в Москве установлено вознаграждение в размере пяти тысяч рублей, также предоставляется компенсация на питание — 1,2 тысячи рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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