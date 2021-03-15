Общественным наукам посвятят новую неделю Московского педагогического форума

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

На Московском педагогическом форуме будут рассматривать общественные науки в течение недели. Об этом рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Форум длиться уже три недели. За это время к нему присоединились педагоги со всей России более 50 тысяч раз.

Столичные педагоги обсудят, как ученики справляются с участием в олимпиадах по истории. Для учителей пройдут мастер-классы, лекции и круглые столы, на которых изучат применение современных образовательных технологий в общественных науках.

— Поговорить о важных для любого жителя столицы вопросах мы сможем с ведущими экспертами, представителями вузов, научно-исследовательских институтов, Федерального института педагогических измерений и многих других направлений, где сформировалось очень интересное знание о том, как в современном мире преподавать общественные науки, — отметил Андрей Зинин.

По его словам, современным детям необходимо изучать не только историю и обществознание, но и право и экономику.

Среди спикеров на онлайн-встречах будет присутствовать замглавы Департамента образования и науки Москвы Антон Молев, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, педагоги из МГУ и других учреждений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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