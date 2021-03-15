Финалистами архитектурной премии Москвы стали 38 проектов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В финале столичной премии в области архитектуры и градостроительства в 2021 году оказались 38 проектов. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 15 марта.

— Еще 10–15 лет назад сложно было представить, что Москва сможет продемонстрировать такое количество проектов высочайшего качества, способных конкурировать на серьезном международном уровне, — заявил он.

В этом году были поданы рекордные 140 заявок, финалистов определили в пяти номинациях. В том числе «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта социальной инфраструктуры», «Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома по программе реновации», а также «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта временного и постоянного проживания».

Премия была учреждена в 2017 году при участии мэра Москвы Сергея Собянина. Она присуждается за создание наиболее качественных архитектурных решений объектов капитального строительства. Список победителей будет опубликован 4 октября, в День архитектора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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