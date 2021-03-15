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За сутки в Москве выявили 1353 случая коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За сутки в Москве выявили 1353 случая коронавируса

Иван Юминов

Общество

За прошедшие 24 часа в столице выявили 1353 новых случая коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в понедельник, 15 марта.

Таким образом, общее количество случаев заражения COVID-19 в столице составляет 1 001 747 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 400 045 случаев коронавируса в 85 субъектах. За весь период зафиксировано 92 494 летальных исхода, выздоровели 4 003 576 человек.

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