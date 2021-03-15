Советский лимузин выставили на продажу в Москве почти за девять миллионов рублей

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На продажу в столице выставлен черный советский лимузин ЗИЛ 4104, который был выпущен в 1980 году.

Приобрести его можно за 8,9 миллиона рублей, пробег составляет 48 200 километров. По словам продавца, машина находится в хорошем состоянии — ремонт она прошла на заводе ЗИЛ. С ней в комплекте идут запасной мотор, задний мост, оригинальные расходники, а также новая АКПП, следует из объявления в Сети.

Автомобиль оснащен 7,7-литровым двигателем, который обладает 315 лошадиными силами. Такие машины выпускались на ЗИЛе в 1978–1983 годах для партийного руководства страны, ей пользовался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, сообщает «Москва 24».

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