Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Психотерапевт объяснил, как выйти из состояния «пищевого запоя»
Фото: pixabay.com

Психотерапевт объяснил, как выйти из состояния «пищевого запоя»

Виктория Федотова

Здоровье

Психотерапевт Артемий Сычев объяснил, почему у людей возникают «пищевые запои» и как правильно выходить из этого состояния.

— Надо понимать, что человек заедает, в каких случаях происходит конкретный «пищевой запой»? Какие ощущения были до и после заедания, в чем его ценность? Это вопрос индивидуальной терапии, люди начинают впадать в пищевую зависимость по своим причинам, — пояснил эксперт.

Сычев добавил, что некоторые люди пытаются с помощью еды заполнить внутреннюю пустоту, кто-то использует еду как систему вознаграждения, у человека бывает отсутствие чувства насыщения.

— Особенности всех срывов и нарушений диеты в том, что собственное похудение воспринимается через призму циферблата весов. Это немного отстраненное от себя выражение достижение цели. Если не закреплено чувство глобального внутреннего счастья, то человек быстро срывается, — отметил Сычев.

Психотерапевт отметил, что чувство счастья не должно зависеть от места пребывания человека и оценки со стороны. Чтобы выйти из «пищевого запоя» или предотвратить это состояние, человеку нужно понимать, зачем нужна была эта диета. Если нет ответа, то усилия пропадут даром.

— Если человек заедает тревогу, мы выписываем противотревожные препараты, если есть симптомы, их надо лечить, — добавил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Это анекдот!»: Алла Духова рассказала о диете от Елены Малышевой

диетамнение психологакомментарий врача
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте