Психотерапевт объяснил, как выйти из состояния «пищевого запоя»

Фото: pixabay.com

Психотерапевт Артемий Сычев объяснил, почему у людей возникают «пищевые запои» и как правильно выходить из этого состояния.

— Надо понимать, что человек заедает, в каких случаях происходит конкретный «пищевой запой»? Какие ощущения были до и после заедания, в чем его ценность? Это вопрос индивидуальной терапии, люди начинают впадать в пищевую зависимость по своим причинам, — пояснил эксперт.

Сычев добавил, что некоторые люди пытаются с помощью еды заполнить внутреннюю пустоту, кто-то использует еду как систему вознаграждения, у человека бывает отсутствие чувства насыщения.

— Особенности всех срывов и нарушений диеты в том, что собственное похудение воспринимается через призму циферблата весов. Это немного отстраненное от себя выражение достижение цели. Если не закреплено чувство глобального внутреннего счастья, то человек быстро срывается, — отметил Сычев.

Психотерапевт отметил, что чувство счастья не должно зависеть от места пребывания человека и оценки со стороны. Чтобы выйти из «пищевого запоя» или предотвратить это состояние, человеку нужно понимать, зачем нужна была эта диета. Если нет ответа, то усилия пропадут даром.

— Если человек заедает тревогу, мы выписываем противотревожные препараты, если есть симптомы, их надо лечить, — добавил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Это анекдот!»: Алла Духова рассказала о диете от Елены Малышевой