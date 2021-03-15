Исторический особняк Мельникова отреставрируют в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Волков переулок, 15с1 Карта всех событий

Работы по реставрации особняка Мельникова стартовали в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия в понедельник, 15 марта.

Особняк располагается в Волковом переулке, дом 15. Он был построен в 1904 году в стиле модерн по проекту архитектора Владимира Адамовича. Здание признали объектом культурного наследия регионального значения.

— Здесь был пожар, здание долго не использовалось и пришло в запустение. Новым владельцам предстоит полностью привести памятник в порядок. Работы будут проведены и по фасадам, и по интерьерам здания. Исторический облик восстановят на начало ХХ века, — рассказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Аварийную кровлю заменят первой, впоследствии рабочие под надзором Мосгорнаследия будут восстанавливать планировку на основе архивных планов 1920 года. Так как раньше в здании находился противотуберкулезный диспансер, часть элементов необходимо будет заменить и восстановить. Работы займут около двух лет, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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