Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более семи тысяч человек переселят в Кузьминках на первом этапе реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более семи тысяч человек переселят в Кузьминках на первом этапе реновации

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки в рамках первого этапа программы реновации планируется переселить 7,5 тысячи жителей. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, для реализации программы реновации в Кузьминках подобрано 19 стартовых площадок общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Большая часть из них будет передана под заселение на первом этапе реализации программы. Это даст возможность переселить 7,5 тысячи человек из 33 домов до конца 2024 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 70 тысяч горожан переедут в новые дома в Кузьминках в рамках программы реновации. Переселение проходит в пределах одного района, чтобы не пришлось переводить детей в новые школы и детские сады.

Читайте также: Сергей Собянин сообщил, что в Кузьминках откроют новые кинозалы к августу

район Кузьминкипереселение семейпрограмма реновации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте