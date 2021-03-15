Более семи тысяч человек переселят в Кузьминках на первом этапе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки в рамках первого этапа программы реновации планируется переселить 7,5 тысячи жителей. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, для реализации программы реновации в Кузьминках подобрано 19 стартовых площадок общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Большая часть из них будет передана под заселение на первом этапе реализации программы. Это даст возможность переселить 7,5 тысячи человек из 33 домов до конца 2024 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 70 тысяч горожан переедут в новые дома в Кузьминках в рамках программы реновации. Переселение проходит в пределах одного района, чтобы не пришлось переводить детей в новые школы и детские сады.

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