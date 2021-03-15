«Позор на оба ваши дома».: Цискаридзе отреагировал на слова Духовой о Большом театре

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Слова Аллы Духовой о «клюющих носом» солистах Большого театра — это печальная объективная реальность. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказалэкс-солист Большого театра, народный артист России и ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

По его словам, солисты Большого театра не способны без халтуры выполнить даже самые элементарные движения:

— О каких профессионалах там может идти речь? Я много раз говорил, что Большой театр, как и вся его труппа, находится в критическом состоянии. Это касается и выступлений, и номеров. И пока там будет такое нерадивое руководство, в театре будет разруха, которую мы сегодня наблюдаем.

Цискаридзе также отметил, что восхищен смелостью Духовой и всячески поддерживает ее позицию.

— Наконец-то нашелся человек, который сказал правду о том, что творится в Большом театре. Алла абсолютно права. Браво, Алла! Так что, Большой, — позор на оба ваши дома, — сказал он.

Ранее основательница и художественный руководитель балета «Тодес» Алла Духова заявила, что была разочарована уровнем профессионализма солистов в Большом театре. По ее словам, сходив на балет «Щелкунчик», она не смогла получить удовольствие от постановки из-за плохого исполнения партий танцорами.

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