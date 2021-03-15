Чедвика Боузмана посмертно номинировали на «Оскар»

Фото: instagram/chadwickboseman

Американского актера Чедвика Боузмана, исполнявшего роль Черной Пантеры в фильмах киновселенной Marvel, посмертно номинировали на «Оскар» за фильм «Ма Рейни: Мать блюза». Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает РИА Новости.

В категории «Лучшая мужская роль» также представлены Энтони Хопкинс («Отец»), Риз Ахмед («Звук металла»), Гари Олдман («Манк») и Стивен Eн («Минари»).

Для актера это была бы первая номинация на «Оскар». Ранее Боузман был посмертно удостоен наград «Золотой глобус» и Critics' Choice Awards.

Напомним, актер скончался в прошлом году в возрасте 43 лет. За четыре года до смерти врачи поставили Боузману страшный диагноз — рак толстой кишки.

Читайте также: Названы самые выдающиеся роли Шэрон Стоун