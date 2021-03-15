Движение поездов восстановлено на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Движение поездов в сторону области восстановлено на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что на участке Царицыно — Подольск возобновлены остановки поездов в сторону области. Остановившийся ранее состав был отбуксирован вспомогательным локомотивом. Все остальные поезда продолжили движение.

Пассажиров предупредили о том, что для ввода поездов в график будут внесены небольшие изменения в расписание.

Ранее стало известно, что на МЦД-2 и Курском направлении МЖД при движении в сторону области поезда задерживались из-за незапланированной остановки пригородного поезда на участке Красный Строитель — Щербинка.

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