Адвокат рассказал, что может грозить москвичу за издевательства над дочерью

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На жителя Москвы, которого обвинили в издевательствах над собственной дочерью, могут завести уголовное дело сразу по нескольким статьям. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Даниил Лунев.

Ранее стало известно, что 12-летняя девочка регулярно подвергалась насилию со стороны своего отца. Об этом в соцсетях рассказала старшая сестра пострадавшей. По ее словам, мужчина бил девочку, кормил протухшей едой, ограждал ее от связи с внешним миром, запрещал ходить в туалет.

В разговоре с корреспондентом «ВМ» Лунев отметил, что горе-отцу может грозить уголовная ответственность по статьям «Побои» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Для этого должны быть собраны неопровержимые доказательства, обратил внимание эксперт.

— В том случае, если сестре девочки, а также следственным органам удастся собрать доказательства о действиях сексуального характера со стороны отца, мужчина будет привлечен к уголовной ответственности по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», — заявил собеседник издания.

Он допустил, что после лишения отца родительских прав его младшую дочь может взять под опеку либо старшая сестра, либо бабушка. Если они откажутся, девочка окажется в интернате, что может стать для нее «источником дополнительного стресса», отметил адвокат. По его словам, вопросами лишения родительских прав и дальнейшего опекунства вплотную займется отдел социальной опеки и попечительства. Помогать ему будут органы внутренних дел.

— Не может не радовать, что на данный случай обратила внимание уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Будем надеяться, что для маленькой девочки ситуация разрешится максимально лучшим и безболезненным образом, — добавил эксперт.

Ранее в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы заявили, что столичные органы соцзащиты работают с семьей, в которой отец издевался над дочерью. В ведомстве отметили, что в настоящее время девочка находится дома. С ней и ее отцом работают сотрудники соцзащиты и психологи. В квартире созданы благоприятные условия для жизни ребенка и его воспитания, девочка активно занимается спортом.

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