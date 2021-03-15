Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
На самолет Самарканд — Москва не пустили 29 человек
Фото: moscow-live.ru

На самолет Самарканд — Москва не пустили 29 человек

Кирилл Николаев

Транспорт

На чартерный рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Самарканда в Москву из-за отсутствия справок и тестов на коронавирусную инфекцию не были допущены 29 граждан Узбекистана. Об этом заявила авиакомпания Uzbekistan Airports на своей странице в Facebook.

Отмечается, что пассажиры не предоставили официальную справку об отсутствии коронавируса. В связи с этим им было отказано в перелете.

В авиакомпании напомнили, что все документы, необходимые для вылета гражданина Узбекистана в Россию, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями «Аэрофлота».

Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Для иностранных граждан и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину. Авиаперелет из Узбекистана в Россию возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава ПАСЕ рассказал о запросе российской вакцины «Спутник V» в ЕС

самолетпассажирыУзбекистан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте