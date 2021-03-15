На самолет Самарканд — Москва не пустили 29 человек

Фото: moscow-live.ru

На чартерный рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Самарканда в Москву из-за отсутствия справок и тестов на коронавирусную инфекцию не были допущены 29 граждан Узбекистана. Об этом заявила авиакомпания Uzbekistan Airports на своей странице в Facebook.

Отмечается, что пассажиры не предоставили официальную справку об отсутствии коронавируса. В связи с этим им было отказано в перелете.

В авиакомпании напомнили, что все документы, необходимые для вылета гражданина Узбекистана в Россию, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями «Аэрофлота».

Власти Узбекистана с 16 марта 2020 года приостановили пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Для иностранных граждан и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину. Авиаперелет из Узбекистана в Россию возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

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