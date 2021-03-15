Мэр Москвы и губернатор Мурманской области подписали соглашения о сотрудничестве

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По словам Сергея Собянина, новая программа сотрудничества между Москвой и Мурманской областью принесет пользу жителям обоих регионов. Андрей Чибис поблагодарил правительство cтолицы за помощь в противодействии распространению коронавируса. Он подтвердил готовность активно развивать сотрудничество с Москвой.

Соглашения предусматривают расширение межрегиональной экономической интеграции и укрепление двусторонних связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, сообщает РИА Новости.

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