Появилось видео приговора следователям СК по делу о взятке

Фото: Moscowcourts

Басманный районный суд Москвы вынес приговор следователям центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) Сергею Дубинскому и Андрею Триневу. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

Суд признал их виновными по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Изначально гособвинение настаивало на восьми годах колонии строгого режима для каждого, а также на штрафах, запрете на работу в правоохранительных органах и лишении званий. Однако суд решил смягчить экс-следователям приговоры.

В ходе вынесения приговора учитывалось и то, что у Дубинского обнаружили онкологию. Ему назначили шесть лет лишения свободы, а также запретили работать в правоохранительных органах в течение 10 лет. При этом Дубинский выплатит государству штраф в размере 10 миллионов рублей.

Андрей Тринев приговорен к восьми годам заключения. Согласно приговору, он также не имеет права в течение 10 лет заниматься правоохранительной деятельностью, однако штраф ему не присудили.

Обоих экс-следователей лишили званий полковника и майора юстиции. Дубинского взяли под стражу в зале суда.

Видео: Moscowcourts

Напомним, Дубинского и Тринева поймали при получении взятки в размере пяти миллионов рублей от адвоката Алексея Коврижкина. Последний представлял интересы топ-менеджеров банка «Экспресс-кредит», в отношении которых расследовалось дело о мошенничестве на сумму более 200 миллионов рублей.

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