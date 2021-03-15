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СК начал проверку по факту пожара на парковке в центре Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК начал проверку по факту пожара на парковке в центре Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Подвойского, вл5/19 Карта всех событий

Следователи начали проверку после пожара в многоуровневом паркинге в центре столицы. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Возгорание произошло на пятиэтажной парковке, расположенной возле владения № 5 на улице Подвойского. В результате пострадали два человека. Их госпитализировали. Пожар ликвидирован на площади десяти квадратных метров.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ГСУ СК РФпожарпроверка
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