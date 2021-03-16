Грузовик опрокинулся на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 31 Карта всех событий

Грузовая машина опрокинулась на юго-востоке столицы. Об этом сообщил во вторник, 16 марта, корреспонденту «Вечерней Москвы» источник в экстренных службах.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось на Шоссе Энтузиастов, 31. В результате аварии пострадал один человек .

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в препятствие на Ярославском шоссе в Москве. Движение на данном участке не затруднено.

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