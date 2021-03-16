Незаконно построенное одноэтажное здание в Донском районе снесли

Объект не был поставлен на государственный кадастровый учет / Фото: mos.ru

Россия, Москва, 5-й Донской проезд, 21А Карта всех событий

Незаконно построенное в Донском районе одноэтажное строение снесли. Об этом сообщается в понедельник, 15 марта, на сайте Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

В ходе контрольно-инспекционных мероприятий на юге столицы была выявлена незаконная постройка площадью 550 квадратных метров. На земельном участке площадью 9,2 тысячи квадратных метров на 5-м Донском проезде, 21 находилось одноэтажное нежилое строение.

Сотрудники ведомства установили, что объект не был поставлен на кадастровый учет, права собственности на него не зарегистрированы.

Начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский пояснил, что ранее земельный участок предоставили юридическому лицу под размещение производственных и складских сооружений. Но договор уже не действует, при этом пользователь так и не освободил участок от строений. Поэтому незаконное строение демонтировали.

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