Врач-терапевт перечислила симптомы и последствия анемии

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Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала о симптомах, причинах и последствиях анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в крови. По ее словам, на эту болезнь могут указывать проблемы с волосами и ногтями.

Медик пояснила, что люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция. Также у них нарушается трофика — то есть состояние волос и ногтей.

Врач отметила, что часто к анемии приводит дефицит железа в организме. Причиной этому может быть недостаточное потребление продуктов животного происхождения, обильная потеря крови и нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Жегалина подчеркнула, что анемия не приводит к смертельно опасным заболеваниям, но у людей с этим синдромом чаще встречается слабость, повышенная утомляемость, плохое настроение, также они страдают от головных болей.

Терапевт порекомендовала раз в год сдавать общий анализ крови для диагностики этого синдрома, а также своевременно обращаться за помощью к врачу, передает Пятый канал.

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