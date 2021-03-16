Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 16 марта

Фото: Вечерняя Москва

Во вторник, 16 марта, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, местами будет идти снег с дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс два-четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается от ноля до пяти градусов тепла.

Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что на здоровье человека смена времен года может оказывать ощутимое влияние. Переход от холода к теплу сопровождается выраженными перепадами температуры, атмосферного давления, часто формируются условия внешней гипоксии, что является дополнительным стрессом для организма, особенно если человек не очень здоров, имеются хронические болезни, снижены иммунные и адаптационные механизмы. Метеообусловленные обострения и ухудшения самочувствия гораздо чаще развиваются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, нарушениях со стороны нервной системы, а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Сезонная профилактика с использованием лекарственных препаратов и общеукрепляющих методов, рекомендованных врачом, поможет легче переносить погодные изменения.

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