Заняты две полосы движения в сторону Садового кольца из-за ДТП на Сретенке

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, улица Сретенка, 8 Карта всех событий

Две полосы движения на улице Сретенка в сторону Садового кольца заняты в результате аварии, проезд транспорта осуществляется по встречной полосе. Об этом сообщается во вторник, 16 марта, в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что на Сретенке в районе дома № 8 машина наехала на мачту освещения и группу дорожных знаков с последующим опрокидыванием. В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что движение не затруднено.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в препятствие на Ярославском шоссе в Москве.

Читайте также: Маршрутка с людьми перевернулась в результате ДТП в Подмосковье