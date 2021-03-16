Заняты две полосы движения в сторону Садового кольца из-за ДТП на Сретенке
Россия, Москва, улица Сретенка, 8 Карта всех событий
Две полосы движения на улице Сретенка в сторону Садового кольца заняты в результате аварии, проезд транспорта осуществляется по встречной полосе. Об этом сообщается во вторник, 16 марта, в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что на Сретенке в районе дома № 8 машина наехала на мачту освещения и группу дорожных знаков с последующим опрокидыванием. В результате инцидента никто не пострадал.
Уточняется, что движение не затруднено.
Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в препятствие на Ярославском шоссе в Москве.
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