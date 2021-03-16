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Роскачество обнаружило красители и ароматизаторы в вишневых соках и нектарах
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Роскачество обнаружило красители и ароматизаторы в вишневых соках и нектарах

Кирилл Николаев

Товары

Специалисты Роскачества проверили 25 торговых марок вишневых соков и нектаров. Большинство напитков произведено в России, три торговые марки из Армении и одна — из Германии.

Согласно результатам исследования, продукция 15 торговых марок признана высококачественной. В остальных были обнаружены нарушения и недостатки. Выяснилось, что соки «Дары Азербайджана» и «Плодовое» имеют в составе синтетические красители, которые запрещены при производстве соков и нектаров. В нектаре «Первый урожай» обнаружены компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам.

По данным специалистов Роскачества, в нектаре «Мой» вместо вишни присутствуют антоцианы черной моркови, выступающие в качестве красителя. Соковой составляющей в продукте меньше, чем должно быть в напитке. Вишневый нектар Kuban содержит недостаточное количество яблочной кислоты, калия и сорбита. Это значит, что данные продукты правильнее называть сокосодержащими напитками. Торговая марка «Соки Крыма» не соответствовала ГОСТу по органолептическим показателям. Вкус и аромат напитка были слабовыраженными.

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Роскачествотоматный соккрасители и консерванты
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