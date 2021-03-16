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Около 35 миллионов россиян прошли профилактические медосмотры в 2020 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Около 35 миллионов россиян прошли профилактические медосмотры в 2020 году

Виктория Родимкина

Здоровье

Около 35 миллионов человек в России в 2020 году прошли профилактические медицинские осмотры на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 16 марта.

По его словам, в прошлом году необходимо было корректировать планы в соответствии с пандемией. Несмотря на это, уточнил министр, объемы профилактических осмотров были велики, передает РИА Новости.

— Количество осмотренных пациентов составило почти 35 миллионов человек, показатели были выполнены, — уточнил Мурашко.

Ранее министр здравоохранения рассказал, что уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума.

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