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Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
Фото: pixabay.com/ru

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Виктория Родимкина

Здоровье

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума — она составила 4,5 промилле, что ниже ожидаемого показателя на 8,5 процента. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 16 марта.

— Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле, — пояснил министр.

Он уточнил, что это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, сообщает ТАСС.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что в России прошла регистрацию тест-система для выявления британского штамма коронавирусной инфекции.

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