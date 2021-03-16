Фото: pixabay.com/ru

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума — она составила 4,5 промилле, что ниже ожидаемого показателя на 8,5 процента. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 16 марта.

— Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле, — пояснил министр.

Он уточнил, что это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, сообщает ТАСС.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что в России прошла регистрацию тест-система для выявления британского штамма коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав одобрил исследование первого клеточного продукта в России