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Тест-систему для выявления британского штамма COVID-19 зарегистрировали в России
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Тест-систему для выявления британского штамма COVID-19 зарегистрировали в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России зарегистрировали тест-систему, которая способна выявить ряд штаммов коронавируса, включая мутацию, зафиксированную в Британии. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 16 марта.

По его словам, контроль качества вакцин от коронавируса в России находится на беспрецедентно высоком уровне.

— Сегодня (16 марта — прим. «ВМ») зарегистрирована тест-система для выявления ряда штаммов коронавируса, в том числе английского, — уточнил Мурашко.

Он отметил, что на пике пандемии коронавируса в России под наблюдением врачей находились около 1 миллиона 250 тысяч человек. Министр добавил, что система здравоохранения справилась в такими объемами и нагрузкой, сообщает ТАСС.

Напомним, Министерство здравоохранения Великобритании заявило о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах.

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