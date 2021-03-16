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Лавров рассказал об отношении России к политизации истории
Фото: МИД РФ

Лавров рассказал об отношении России к политизации истории

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия является противником политизации истории, которая должна объединять, а не разъединять. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 16 февраля.

— Мы последовательные противники политизации истории, тенденциозных, однобоких ее трактовок, тем более использования событий минувших дней в узкокорыстных конъюнктурных целях, — отметил министр.

По словам Лаврова, подобная практика «порочна» и «способствует росту межгосударственной напряженности». Он уточнил, что России необходимо избавиться от фобий прошлого, чтобы решить все проблемы, которые достались еще с прошлых веков.

Министр добавил, что российская дипломатия руководствуется именно таким подходом, продвигая положительную повестку дня, сообщает РИА Новости.

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