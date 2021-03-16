Коронавирус выявили у 9393 человек в России за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России выявлено 9393 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 16 марта.

Случаи инфекции зафиксировали в 85 регионах страны за сутки. Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались от коронавируса 443 человека, вылечились 10 644 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев COVID-19 выявили в столице — 1533, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Республике Алтай (два случая), Ненецком и Чукотском автономных округах (по одному случаю).

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России зафиксировано 4 409 438 случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 92 937 человек, вылечились — 4 014 220.

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