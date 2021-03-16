Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля. Об этом сообщает оперштаб во вторник, 16 марта.

Решение принято штабом с целью не допускать завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, передает РИА Новости.

— Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Великобритания может открыть международное авиасообщение в мае.

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