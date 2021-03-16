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Назван размер штрафа за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Назван размер штрафа за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении закон, который устанавливает размер штрафа за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО).

Согласно закону, продающим смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией смарт-ТВ придется заплатить до 200 тысяч рублей в случае нарушения постановления.

Так, должностные лица будут вынуждены выплатить от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 50 до 200 тысяч рублей.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее Минцифры рассказало о предустановке российского поисковика на гаджетах.

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